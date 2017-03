Mercedes-Pilot Lewis Hamilton bei den Testfahrten auf dem Circuit de Catalunya. © Jens Büttner

Motorsport

Formel 1 erwartet Krimi zum Saisonstart

Nach dem Testfinale von Barcelona sucht die Formel 1 nach den Lehren für den Saisonstart in Australien. An der Spitze deutet sich ein Dreikampf an. Mercedes sieht sich nicht in der Favoritenrolle.