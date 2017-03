Australian-Open-Sieger Roger Federer ist in guter Form. © Mark J. Terrill

Tennis

Federer siegt in Indian Wells klar gegen Nadal

Roger Federer hat beim Tennisturnier in Indian Wells ohne Probleme das Duell der Superstars gegen Rafael Nadal gewonnen. In einer Neuauflage des Australian-Open-Finals siegte der Schweizer in nur 69 Minuten mit 6:2, 6:3 und zog ins Viertelfinale des mit 6,9 Millionen Euro dotierten ATP-Events ein.