Roger Federer will sich nach dem Turniersieg in Miami eine Auszeit gönnen und sich erholen. Foto: Lynne Sladky

Federer kündigt Pause bis French Open im Mai an

Tennis-Superstar Roger Federer will sich nach seinem Turniersieg in Miami eine längere Pause gönnen. Der Schweizer wird in der kommenden Sandplatz-Saison wohl nur das Grand-Slam-Turnier in Paris spielen, das am 28. Mai beginnt.