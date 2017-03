Roger Federer hat sich im Finale von Indian Wells gegen Stan Wawrinka durchgesetzt. © Mark J. Terrill

Tennis

Federer gewinnt zum fünften Mal Turnier in Indian Wells

Roger Federer hat das Tennis-Turnier in Indian Wells gewonnen. In einem Schweizer Finale besiegte der 35 Jahre alte Superstar am Sonntag den an Nummer drei gesetzten Stan Wawrinka in 81 Minuten mit 6:4, 7:5. Federer holte sich zum fünften Mal den Titel beim mit 6,9 Millionen US-Dollar dotierten ATP-Event in der kalifornischen Wüste.