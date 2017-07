Mit einem blauen Auge davongekommen: Sebastian Vettel bekommt für seinen Wut-Rempler keine weitere Strafe aufgebrummt. © Paul Chiasson

Motorsport

FIA: Vettels Wut-Rempler bleibt ohne weitere Folgen

Sebastian Vettel kommt nach seinem Wut-Rempler gegen Lewis Hamilton beim Formel-1-Rennen in Aserbaidschan um eine weitere mögliche Bestrafung herum. Nach einer Entschuldigung des Ferrari-Stars sah der Automobil-Weltverband FIA um Präsident Jean Todt nach einer Nachbetrachtung am Montag von einer folgenreichen Ahndung des Vorfalls in Baku ab.