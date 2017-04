Manuel Baum darf vorerst in Augsburg Trainer bleiben. © Maurizio Gambarini

Fußball

FCA-Trainer Baum darf nach Krisensitzung vorerst bleiben

Trotz der Negativserie in der Fußball-Bundesliga hält der FC Augsburg offenbar an Trainer Manuel Baum fest. Der Verein hatte Medienberichten zufolge bis am späten Montagabend über die Zukunft des Coaches beraten.