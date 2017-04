Manuel Baum darf vorerst in Augsburg Trainer bleiben. © Maurizio Gambarini

Fußball

FC Augsburg setzt alles auf Coach Manuel Baum

Statt mit einem Trainerwechsel im Abstiegskampf will sich der FC Augsburg durch Kontinuität und Loyalität retten. An Coach Baum werde festgehalten, sagte Manager Reuter, und das bis zum Saisonende. In der Pflicht stünden ab sofort andere.