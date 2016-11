Der FC Bayern hat seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2015/16 erneut gesteigert. © Rene Ruprecht

"FAZ": Rekordzahlen beim FC Bayern

Am Tag der Rückkehr von Uli Hoeneß in das Präsidentenamt beim FC Bayern kann der Verein mit Top-Finanzdaten aufwarten. Laut einem Zeitungsbericht sind es sogar Rekordzahlen. Der Finanzvorstand spricht von Investitionen in den Kader.