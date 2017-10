Enttäuschender WM-Auftakt für deutsche Turner

Ist bei der Turn-WM in Montreal am Barren auf Finalkurs: Marcel Nguyen. © Catalin Soare

Turnen

Viel zu feiern gab es nicht für deutschen Turner. Nach einem insgesamt enttäuschenden Auftakt der Turn-WM regierte bei den Wiedereinsteigern Andres Toba und Andreas Bretschneider der Frust. Ein Drama erlebte der Top-Favorit aus Japan nach einer Verletzung.

Montreal. Top-Favorit Kohei Uchimura humpelte enttäuscht aus der WM-Arena, bei Andreas Toba und Andreas Bretschneider überwog nach dem eher dürftigen Auftakt der Turn-Titelkämpfe in Montreal der Frust.

Den einzigen Hoffnungsschimmer im Jahr eins nach Fabian Hambüchen verbreitete im deutschen Team Routinier Marcel Nguyen mit einer starken Barren-Übung.

Olympia-Held Toba, der sich sein Comeback nach dem Drama von Rio de Janeiro anders vorgestellt hatte, war dagegen enttäuscht. "Die Übung am Pferd war unsauber. An den Ringen wurde mir ein Teil überhaupt nicht angerechnet. Das ist schon echt frustrierend", meinte der Hannoveraner und übte scharfe Selbstkritik. "Es ist einfach nicht perfekt gelaufen. Ich konnte das Comeback nur ein wenig genießen."

Parallelen zu Tobas unvergesslichem Auftritt vor über einem Jahr in Rio durchlitt in Montreal der erfolgreichste Athlet der Turn-Geschichte. Top-Favorit Uchimura aus Japan musste seinen Sechskampf wegen einer Verletzung am linken Knöchel abbrechen.

Der zweimalige Olympiasieger und sechsmalige Weltmeister im Mehrkampf ging - wie Toba bei Olympia 2016 nach Kreuzbandriss - nach dem Sprung noch an das nächste Gerät. Doch nach dem Barren hatten die Qualen für den kreidebleichen Japaner, der im Innenraum bei Gehversuchen immer wieder zusammensank und für ein Raunen im Olympic Stadium sorgte, ein Ende. Es ging einfach nicht mehr.

Damit reißt eine lange Serie, die wohl nie mehr ein Turner toppen kann: Seit 2009 hatte der "King Kohei" genannte Uchimura alle wichtigen Allround-Wettkämpfe gewonnen. So verzweifelt wie in Montreal hatte man den zurückhaltenden Asiaten zuvor noch nie auf einem Turner-Podium gesehen.

Nach nur wenigen Minuten war die WM auch für Andreas Bretschneider vorbei. Ausgerechnet bei dem von ihm kreierten Doppelsalto mit zwei Schrauben stürzte der Chemnitzer vom Reck. "Im Training hatte es hundertmal geklappt. Aber es ist eben ein extrem schwieriges Element", meinte der 28-Jährige zum misslungenen Wiedereinstieg.

Aber Bretschneider, der nach zwei Schulter-Operationen im vergangenen Winter eine lange Zwangspause einlegen musste, gab sich gleich kämpferisch. "Es geht weiter. Jetzt werde ich wieder im Mehrkampf angreifen. Im nächsten Jahr bin ich wieder voll da."

Während er nach Hause reisen muss, wird Philipp Herder aller Voraussicht nach im Mehrkampf-Finale versuchen, den angeschlagenen Ruf der deutschen Turner wieder etwas aufzubessern. Der Berliner vergab mit 79,831 Zählern jedoch die Chance auf eine weit höhere Punktzahl durch einen Sturz beim Reck-Abgang.

Marcel Nguyen belegte vor dem letzten Durchgang der Konkurrenz an seinem Spezialgerät Barren den sechsten Platz. Acht Turner ziehen in den Medaillenkampf am Sonntag ein. Gleich nach seiner Übung war Nguyen klar: "Jetzt muss gezittert werden." Das Bangen dauert bis zum Abschluss der Qualifikation an. Für den dreimaligen Europameister und zweimaligen Olympia-Zweiten aus Unterhaching wäre der Sprung in den Endkampf eine Premiere: Noch nie hatte er bei zuvor sechs WM-Teilnahmen ein Einzel-Finale erreicht.

dpa