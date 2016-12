Die Eintracht plant mit Trainer Niko Kovac mindestens bis 2019. © Maja Hitij

Fußball

Eintracht Frankfurt bindet Trainer Kovac bis 2019

Die Eintracht bindet ihren Trainer Kovac langfristig an sich. Der Kroate betont, dass er sich in der Stadt am Main wohl fühlt und will den hessischen Club aus dem derzeitigen Höhenflug heraus noch weiterentwickeln.