Gesamtsieger Marcus Ehning (r) feiert mit dem zweitplatzierten Andre Thieme. © Lukas Barth

Pferdesport

Ehning siegt erstmals bei Riders-Tour-Gesamtwertung

Marcus Ehning verzichtet auf das Weltcup-Turnier in Verona und macht alles richtig. Die deutschen Reiter in Italien enttäuschen, während ihre Kollege in München feiert.