Zwei, die sich gut verstehen: Noch-Nationaltrainer Dagur Sigurdsson mit Torhüter Andreas Wolff.

© imago

Andreas Wolff an Dagur Sigurdsson

„Du und wir, das hat gut funktioniert“

Am Freitag wird Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson beim Allstar Game in Leipzig verabschiedet. Nationaltorwart Andreas Wolff erinnert sich in einem emotionalen Abschiedsbrief, den er über das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) an Sigurdsson geschrieben hat, an die besonderen Momente mit dem Trainer.