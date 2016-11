Weltmeister Magnus Carlsen (l) konnte sich erneut nicht gegen Herausforderer Sergej Karjakin durchsetzen. © Justin Lane

Schach

Dritte Punkteteilung zwischen Carlsen und Karjakin

Das dritte Spiel im Duell um die Schachkrone in New York ist mit einem weiteren Remis zu Ende gegangen. Obwohl der amtierende Weltmeister Magnus Carlsen in der Nacht zum Dienstag die weißen Steine führte und im Spielverlauf große Vorteile hatte, konnte er diese nicht zum Sieg gegen den Herausforderer Sergej Karjakin nutzen.