Dynamo Dresdens Marc Wachs wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. © Thomas Eisenhuth

Fußball

Dresdner Fußballprofi Wachs in Kiosk angeschossen

Fußballprofi Marc Wachs vom Zweitligisten Dynamo Dresden ist in einem Kiosk in Wiesbaden von einem Unbekannten angeschossen worden. Wie der Verein mitteilte, wurde der 21-Jährige nach der Attacke notoperiert, schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr. Dagegen starb die Kioskbesitzerin bei dem Angriff.