Julian Draxler durfte sich über ein gelungenes Debüt im Trikot von Paris Saint-Germain freuen. © Fethi Belaid

Fußball

Draxler-Debüt macht Lust - Randale überschattet Spiel

Mit der Vertragsunterzeichnung in Paris beendete Nationalspieler Julian Draxler sein unglückliches Kapitel in Wolfsburg. Einen Tag nach der Bekanntgabe stand Draxler schon im neuen Trikot auf dem Platz. Das Testspiel in Tunis wird von Ausschreitungen überschattet.