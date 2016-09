Eishockey

Das Team Europa hat mit sechs deutschen Eishockey-Profis zum Auftakt des World Cups of Hockey überraschend die USA mit 3:0 (1:0,2:0,0:0) besiegt. Der gebürtige Kölner Leon Draisaitl schoss bei der dritten Auflage des topbesetzten Turniers der NHL-Stars in der 25. Minute nach perfektem Zusammenspiel mit dem Schweizer Nino Niederreiter das zwischenzeitliche 2:0 für die Mannschaft das deutsch-kanadischen Trainers Ralph Krueger.

Toronto. Die weiteren Treffer im Air Canada Centre von Toronto erzielten der Slowake Marian Gaborik von den Los Angeles Kings (5.) und der Franzose Pierre-Edouard Bellemare (39./Philadelphia Flyers). Am Montag (21.00 Uhr) trifft die Europa-Auswahl auf Tschechien.

Neben Draisaitl, der für die Edmonton Oilers auf Torejagd geht, standen auch Christian Ehrhoff, der den dritten Europa-Treffer vorbereitete, Dennis Seidenberg und Tobias Rieder auf dem Eis. Die Torhüter Thomas Greiss (New York Islanders) und Philipp Grubauer (Washington Capitals) kamen nicht zum Einsatz.

Olympiasieger und Weltmeister Kanada startete glänzend in den World Cup of Hockey. Die Eishockey-Stars aus der NHL bezwangen in Toronto den sechsfachen Weltmeister Tschechien ohne Probleme mit 6:0 (3:0,2:0,1:0). Am Dienstag (Ortszeit) kommt es zum Klassiker gegen die USA. Die Tschechen müssen einen Tag früher gegen die Europa-Auswahl ran.

Überragender Spieler gegen Tschechien war Superstar Sidney Crosby von Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins. Der Kapitän erzielte in der 9. Minute den ersten Treffer und bereitete das 2:0 durch Brad Marchand (18.) und das 4:0 durch Joe Thornton (28.) vor. Die weiteren Torschützen: Patrice Bergeron (20.) zum 3:0, Jonathan Toews (35.), und Alex Pietrangelo (54.), der den 6:0-Endstand markierte.

dpa