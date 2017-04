Leon Draisaitl (r) und Connor McDavid feiern das Tor in der Verlängerung. © Jason Franson

Eishockey

Draisaitl schießt Edmonton in Verlängerung zum 3:2-Sieg

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der Nordamerika-Liga NHL in der Verlängerung zum Sieg über die Anaheim Ducks geschossen. Draisaitl traf in der zweiten Minute der Zusatzspielzeit zum 3:2-Heimerfolg.