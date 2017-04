Borussia Dortmunds Marco Reus gibt sich optimistisch. Trainer Tuchel setzt auf seine Rückkehr gegen Monaco. Foto: Bernd Thissen

Fußball

Dortmund mit Respekt vor Viertelfinal-Aufgabe Monaco

Für Borussia Dortmund beginnt mit der Viertelfinalpartie in der Champions League gegen AS Monaco eine Phase der Spielzeit 2016/17, in der es um viel geht. BVB-Chefcoach Tuchel denkt auch deshalb an ein Reus-Comeback.