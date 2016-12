Gary Anderson konnte die Darts-WM zuletzt zweimal hintereinander gewinnen. © Sean Dempsey

Dart

Doppel-Weltmeister Anderson wieder nicht Favorit

Diese Geschichte kennt Gary Anderson schon. Auch in den vergangenen beiden Jahren wurde der Schotte bei der Darts-Weltmeisterschaft nicht als großer Favorit gehandelt - am Ende durfte er trotzdem die rund 20 Kilogramm schwere Sid Waddell Trophy in die Höhe stemmen.