Tennis

Nach ein paar Startschwierigkeiten setzt sich Dauersieger Djokovic zum Auftakt der Tennis-WM doch noch durch. Souveräner wirkt der Auftritt von Raonic. Am Montag greift die Nummer eins der Welt in das Geschehen ein.

London. Novak Djokovic hat das Projekt Rückkehr auf den Tennis-Thron mit einem Sieg bei der ATP-WM begonnen. Der Serbe gewann das erste Spiel nach seiner Ablösung als Nummer eins der Welt mit 6:7 (10:12), 6:0, 6:2 gegen den Österreicher Dominic Thiem.

Der Schützling von Boris Becker, der bei dem Hallenevent in London seinen fünften Titel in Serie anstrebt, hatte zunächst mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Den ersten Satz verlor er, obwohl er im Tiebreak zuvor sechs Satzbälle abgewehrt hatte.

"Natürlich war ich frustriert, als ich den Satz nicht für mich entscheiden konnte", sagte der 29-Jährige. In der Folge wurde Djokovic aber deutlich stärker und gewann den zweiten Satz in gut 20 Minuten. "Ich denke, ich habe es danach gut hinbekommen, meine Aufmerksamkeit und Konzentration auf das restliche Match zu richten", sagte der Serbe, der dem zunächst frei und mutig aufspielenden Thiem auch im dritten Satz keine Chance mehr ließ.

Einen souveränen Auftakt legte Milos Raonic hin. Gegen Finals-Debütant Gael Monfils aus Frankreich gewann der Kanadier souverän mit 6:3, 6:4. Während Raonic die Duelle von der Grundlinie diktierte, zwölf Asse schlug und sich insgesamt neun Breakbälle erarbeitete, hatte Monfils keine einzige Chance, seinem Gegner einmal den Aufschlag abzunehmen. Nach dem ersten Spieltag ist Raonic Tabellenführer der "Gruppe Ivan Lendl". "Das war ein tolles Match, ich bin sehr zufrieden", sagte der Kanadier.

Am Montag greift auch der neue Weltranglistenerste Andy Murray in das Turnier ein. Der Schotte trifft in der Abendsession auf Marin Cilic. Am Nachmittag machen Stan Wawrinka und Kei Nishikori den Auftakt in der "Gruppe John McEnroe".

dpa