Christoph Harting will Weltrekord werfen. © Franck Robichon

Leichtathletik

Diskus-Olympiasieger Christoph Harting visiert Weltrekord an

Die Diskussion um sein Verhalten bei der olympischen Siegerehrung will Christoph Harting hinter sich lassen. Der Weltrekord soll her. 2017 könnte es in London erstmals zu einem großen Duell mit seinem Bruder kommen.