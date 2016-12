Da lacht er noch: Nach Enthüllungen des „Spiegel“ lässt Mesut Özils Steuermoral sehr zu wünschen übrig. Offenbar hat der Nationalspieler Steuerschulden in Millionenhöhe. © dpa

Football-Leaks

18,6 Millionen Dokumente hat die Enthüllungsplattform Football-Leaks einem Recherchenetzwerk zur Verfügung gestellt. Darin zu finden: Die schmutzigen Steuertricks von Profifußballern wie Mesut Özil und Cristiano Ronaldo sowie von Startrainer José Mourinho.

Hannover. Sie verdienen Millionen mit ihren Fußballkünsten. Mit ihren Steuerzahlungen sind die Superstars Mesut Özil und Cristiano Ronaldo in den vergangenen Jahren offenbar ähnlich kreativ umgegangen wie mit ihrem runden Arbeitsgerät.

So hat die spanische Steuerbehörde vom deutschen Weltmeister von 2014 nach Recherchen des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ eine satte 2 017 152 Euro Nachzahlung verlangt. Außerdem wurde gegen den 28 Jahre alten Nationalspieler – aktuell in Diensten des FC Arsenal aus London in der englischen Premier League – ein Strafzuschlag von 789 963 Euro verhängt. Diese Zahlen gehen aus Unterlagen hervor, die dem „Spiegel“ von der Enthüllungsplattform „Football Leaks“ zugespielt wurden.

Özil, ein Steuersünder? Die spanischen Steuerbehörden bemängeln demnach Honorare in Höhe von 1,2 Millionen Euro und 1,47 Millionen Euro an zwei Spielerberater, die bei Özils Wechseln zu Real Madrid (2010) und Arsenal (2013) fällig wurden. Das Problem: Bezahlt haben die beiden Klubs. Dabei hätte der deutsche Mittelfeldstratege nach Ansicht der spanischen Behörden selbst in die Tasche greifen müssen. Ein Einkommensvorteil, den der Profi hätte versteuern müssen.

Die Nachzahlung hat Özil laut „Spiegel“ inklusive Verzugszinsen im März bereits bezahlt, gegen die Strafzahlung hat er Widerspruch eingelegt.

Die Steuerprüfung nach dem vielleicht größten Erfolg seiner Laufbahn: Die Behörden begannen, Özils Einkommensteuererklärungen der Jahre 2011 bis 2013 ausgerechnet wenige Tage, nachdem er mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes im Sommer 2014 in Brasilien den WM-Titel gewonnen hatte, unter die Lupe zu nehmen. Anderthalb Jahre dauerten die Nachforschungen – dann flatterte bei Özil die Millionenforderung in den Briefkasten.

Im Zuge der europaweiten Recherchen ist jetzt auch der mehrmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo ins Zwielicht geraten. Laut „Football Leaks“ hat der 31-Jährige von Real Madrid bis vor zwei Jahren eine Briefkastenfirma in der Karibik verwendet, zu der seine Werbeeinnahmen flossen. Steuern? Zahlte der portugiesische Europameister offenbar fast keine.

Ronaldo soll dabei zunächst von einer Sonderregelung des spanischen Steuerrechts profitiert haben. Seine Berater sollen jedoch in großer Sorge gewesen sein, diese „sensiblen Informationen“ könnten bei den Behörden landen. Später verkaufte er seine Werberechte bis 2020 an zwei andere Briefkastenfirmen. Das Geld dafür, angeblich knapp 75 Millionen Euro, wurde auf Ronaldos Konto in der Schweiz transferiert.

Die Firma seines Agenten Jorge Mendes gab eine Stellungnahme ab. Demnach habe der Superstar – Markenname „CR7“ – seine Steuerverpflichtungen in Spanien immer voll erfüllt. Persönlich äußerte sich Ronaldo bisher nicht.

Von RND/Sebastian Harfst