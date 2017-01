Gegner im ersten Spiel: Ungarns Star Laszlo Nagy.

© Foto: imago

Handball

Die deutschen WM-Gruppengegner im Check

Am Freitag startet Deutschland in die Handball-WM in Frankreich. Markus Baur, Weltmeister von 2007, analysiert die deutschen Gruppengegner Ungarn, Chile, Saudi-Arabien, Weißrussland und Kroatien.