Torwart Julian Pollersbeck (l) greift den Ball vor dem Spanier Sandro Ramirez (M). © Jan Woitas

Fußball

Deutsche U21 ist Europameister - 1:0 gegen Spanien

Deutschlands U21 hat ihr eigenes Fußball-Märchen geschrieben und sich wie die goldene Generation vor acht Jahren zum Europameister gekrönt. In einem mitreißenden und temporeichen Finale trumpfte die DFB-Auswahl am Freitagabend in Krakau gegen den haushohen Favoriten Spanien mit ihrer besten Turnierleistung groß beim 1:0 auf.