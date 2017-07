Springreiter Maurice Tebbel jubelt in den Steigbügeln stehend auf Chaccos Son über den Sieg. © Uwe Anspach

Pferdesport

Deutsche Springreiter gewinnen Nationen-Preis beim CHIO

Das Team der deutschen Springreiter zeigt in Aachen mit einem CHIO-Neuling eine starke Vorstellung. Zuvor feiert Isabell Werth am Tag vor ihrem Geburtstag in der Dressur einen klaren Sieg.