Richard Freitag sprang in Zakopane als Schlussspringer und rettete den Vorsprung. © Daniel Karmann

Skispringen

Die deutschen Skispringer haben im polnischen Zakopane für eine Überraschung gesorgt und den Teamwettbewerb gewonnen. In Abwesenheit des pausierenden Weltmeisters Severin Freund setzte sich das DSV-Quartett Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Andreas Wellinger und Richard Freitag gegen die Favoriten aus Polen und Slowenien durch und gewann erstmals in diesem Winter einen Teamwettkampf. Schlussspringer Freitag rettete im letzten von insgesamt acht Durchgängen den Vorsprung gegen den polnischen Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch und machte den ersten Teamsieg seit über einem Jahr perfekt.

Zakopane. Knapp fünf Wochen vor der WM im finnischen Lahti unterstrich das Quartett von Bundestrainer Werner Schuster damit seine Ambitionen auf eine Medaille beim Saisonhöhepunkt. Beim ersten Teamwettbewerb in Klingenthal wurden die Deutschen noch Zweiter hinter Polen. In der kommenden Woche in Willingen soll Weltmeister Freund zurückkehren.

dpa