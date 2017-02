Andreas Wellinger machte die Goldmedaille mit 98 Metern perfekt. © Markku Ulander

Ski nordisch

Deutsche Skispringer deklassieren Konkurrenz

Mit einer ungewöhnlich souveränen Leistung haben die deutschen Skispringer ihren Mixed-WM-Titel von Falun verteidigt. Vom ersten Versuch an lagen sie in Führung und sorgten so für das bereits vierte Gold des DSV-Teams in Lahti.