Einmal mehr führte kein Weg an Natalie Geisenberger vorbei: die 27-Jährige holte sich den EM-Titel von ihrer Dauerrivalin Tatjana Hüfner zurück. © Sven Hoppe

Rodeln

Deutsche Rennrodler jubeln im Schneegestöber

Die Basis ist gelegt: Mit zwei klaren Erfolgen sind die deutschen Rennrodler in die Heim-EM am Königssee gestartet. Einmal mehr setzen sich die Athleten auf ihrer Stammbahn durch - am Ende ist der Schneefall zu stark, ein Abbruch entscheidet das Frauen-Rennen.