Das Dressur-Team um Isabell Werth gewann beim CHIO souverän den Nationenpreis. © Uwe Anspach

Pferdesport

Deutsche Reiter dominieren den vorletzten CHIO-Tag

Platz eins in der Dressur und Platz eins in der Vielseitigkeit: Die deutschen Reiter machten die Fans am vorletzten Tag des CHIO in Aachen glücklich.