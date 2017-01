Fabian Rießle gewann in Lahti. © Heikki Saukkomaa

Ski nordisch

Deutsche Kombinierer triumphieren wieder

Was für ein Start ins WM-Jahr: Die deutschen Kombinierer sind auch in Lahti nicht zu schlagen und sichern sich in den zwei Wettkämpfen fast alle Plätze auf dem Podium. Bundestrainer Weinbuch gehen langsam die Superlative aus.