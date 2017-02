Die deutschen Kombinierer wollen bei der WM die nächsten Medaillen. © Karl-Josef Hildenbrand

Ski nordisch

Deutsche Gold-Kombinierer auch für Einzel nominiert

Wie erwartet gehen die deutschen Nordischen Kombinierer im WM-Einzel mit dem Springen von der Großschanze in Top-Besetzung auf Medaillenjagd. Bundestrainer Hermann Weinbuch schickt Johannes Rydzek, Eric Frenzel, Björn Kircheisen und Fabian Rießle in das WM-Rennen am Mittwoch.