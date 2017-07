Degenfechter Richard Schmidt und das deutsche Team haben das Achtelfinale verloren. © Jan Woitas

Fechten

Deutsche Degenfechter verlieren WM-Achtelfinale

Die Hoffnungen auf eine Top-8-Platzierung haben sich für Deutschlands Degenfechter nicht erfüllt. Das Team verlor bei der WM in Leipzig das Achtelfinale gegen Olympiasieger Frankreich mit 26:45. Damit mussten der Einzel-WM-Dritte Richard Schmidt vom FC Offenbach, die Leverkusener Lukas Bellmann und Fabian Herzberg sowie Raphael Steinberger aus Solingen in die Runde um die Plätze neun bis 16. Bei der EM im Juni in Tiflis hatte Deutschland den Olympiasieger im Viertelfinale beim 45:43 noch überrascht und war am Ende Vierter geworden.