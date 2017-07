Der Degenfechter Richard Schmidt hat WM-Bronze sicher. © Jan Woitas

Fechten

Degenfechter Richard Schmidt hat WM-Medaille sicher

Die deutschen Fechter haben bei den Weltmeisterschaften in Leipzig die erste Medaille sicher. Mit dem Degen zog der Offenbacher Richard Schmidt am Samstag durch das 15:13 gegen den Japaner Satoru Uyama in das Halbfinale ein.