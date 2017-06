Motorsport

Nach turbulenten Trainingsrunden erwartet die Formel 1 in Baku eine spannende Qualifikation. Vor allem Sebastian Vettels WM-Gegner Lewis Hamilton droht erneut ein schwieriges Wochenende.

Baku. Nach einem technischen Defekt hat WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel das Abschlusstraining für das Formel-1-Rennen in Baku vorzeitig beenden müssen.

Der Hesse kehrte nach einer halben Stunde zurück an die Garage, weil es offenbar Probleme mit der Kühlung an seinem Ferrari gab. Wegen der notwendigen Reparaturen musste Vettel auf wertvolle Übungsrunden vor der Qualifikation für den Großen Preis von Aserbaidschan am Samstagnachmittag verzichten. Im Trainingsklassement belegte Vettel am Ende Platz zwölf.

Schnellster auf dem Stadtkurs am Kaspischen Meer war der Finne Valtteri Bottas im Mercedes. Rang zwei belegte Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen mit 0,095 Sekunden Rückstand. Lewis Hamilton kehrte im zweiten Silberpfeil als Dritter zurück in die Garage. Nico Hülkenberg steuerte seinen Renault auf Platz elf. Sauber-Pilot Pascal Wehrlein kam nicht über Rang 19 hinaus.

Enttäuschend verlief das letzte Training in Baku auch für den Niederländer Max Verstappen. Der Red-Bull-Fahrer war am Freitag noch zweimal Bestzeit gefahren, diesmal rollte er mit einem Defekt aus.

In der WM-Gesamtwertung führt Vettel vor dem achten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr) mit zwölf Punkten vor Hamilton. Beide haben dieses Jahr bereits drei Rennen gewonnen.

dpa