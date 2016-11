Dominic Thiem setzte sich gegen Gael Monfils durch. © Andy Rain

Tennis

Debütant Thiem feiert ersten Sieg bei ATP-WM

Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem hat bei der ATP-WM in London seinen ersten Sieg gefeiert und sich gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale erhalten. Der an Position acht gesetzte Debütant schlug den Franzosen Gael Monfils mit 6:3, 1:6, 6:4 und hat damit im letzten Gruppenspiel die Möglichkeit, in die Runde der letzten Vier einzuziehen.