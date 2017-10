Im Autódromo Hermanos Rodríguez findet erstmals seit 23 Jahren wieder ein Formel-1-Rennen statt. © Jose Mendez

Motorsport

Daten und Fakten zum Autódromo Hermanos Rodríguez

Nach 23 Jahren Abstinenz feierte die Strecke 2015 ihre Rückkehr in den Formel-1-Kalender. Hier ein paar Daten und Fakten zu dem Rennen in Mexiko DER NAME: Autódromo Hermanos Rodríguez DIE STRECKENLÄNGE: 4,304 Kilometer DIE RUNDENZAHL: 71 ERSTER GRAND PRIX: 1963 REKORDSIEGER: Alain Prost, Nigel Mansell und Jim Clark (je 2x) DIE BESONDERHEIT: Keine Formel-1-Strecke liegt so hoch wie der Autódromo Hermanos Rodríguez: Rund 2250 Meter über Meeresniveau ist der Kurs.