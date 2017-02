Valtteri Bottas testet in Barcelona erstmals seinen neuen Mercedes. © Franziska Kraufmann

Motorsport

Das ist wichtig zum Test-Auftakt

Schluss mit der Theorie. Bei den am Montag beginnenden Testfahrten der Formel 1 werden die neuen Autos beweisen müssen, was in ihnen steckt. Ein deutscher Pilot ist indes zum Zuschauen verdammt.