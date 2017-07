Tennis

In Wimbledon beginnt das bedeutendste Turnier im Tennis-Jahr. Acht deutsche Profis sind am ersten Tag im Einsatz. Auch Titelverteidiger Andy Murray und French-Open-Sieger Rafael Nadal bestreiten ihre Erstrunden-Partien. Einigen Deutschen droht ein frühes Aus.

London. Eine weitere Abschiedsrunde für Tommy Haas, ein schweres Auftaktlos für Sabine Lisicki und die ersten Auftritte von Titelverteidiger Andy Murray und French-Open-Champion Rafael Nadal.

In Wimbledon dürfen sich die Zuschauer schon am Eröffnungstag auf emotionale Momente und einige spannende Partien freuen. 17 deutsche Tennisprofis stehen im Hauptfeld, neun Herren und acht Damen.

DIE SPIELE DER DEUTSCHEN HERREN:

Der 39 Jahre alte Tommy Haas trifft im dritten Match (Spielbeginn auf den Außenplätzen 12.30 Uhr MESZ) auf den belgischen Qualifikanten Ruben Bemelmans. Sollte Haas verlieren, wäre es sein letzter Auftritt auf dem Heiligen Rasen gewesen. Der Halbfinalist von 2009 wird spätestens am Ende dieser Saison seine aktive Karriere beenden. Bei einem Sieg könnte es in Runde zwei zu einem Duell mit Stan Wawrinka kommen. Philipp Kohlschreiber spielt gegen den an Nummer sieben gesetzten Kroaten Marin Cilic, Florian Mayer gegen den Serben Viktor Troicki, Dustin Brown gegen Joao Sousa aus Portugal. Qualifikant Peter Gojowczyk bekommt es mit dem Rumänen Marius Copil zu tun.

DIE SPIELE DER DEUTSCHEN DAMEN:

Mit Spannung erwartet wird der erste Auftritt von Sabine Lisicki. Die Finalistin von 2013 feierte zuletzt beim Rasenturnier auf Mallorca ihr Comeback nach langer Verletzungspause und scheiterte erst im Viertelfinale an Julia Görges. In der Weltrangliste wird die Berlinerin nur noch an Platz 127 geführt. Lisicki trifft auf die an Nummer 27 gesetzte Ana Konjuh aus Kroatien. "Eine Sabine in guter Form hat eine Chance", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner. Andrea Petkovic steht gegen die Slowakin Dominika Cibulkova vor einer schweren Auftakthürde. Auch Carina Witthöft ist gegen die an Position 26 eingestufte Kroatin Mirjana Lucic-Baroni Außenseiterin.

DER TITELVERTEIDIGER:

Andy Murray eröffnet als Titelverteidiger traditionsgemäß das zweiwöchige Rasen-Spektakel auf dem Center Court (14.00 Uhr MESZ). Der 30 Jahre alte Schotte, der zum zweiten Mal Vater wird, tritt gegen den Qualifikanten Alexander Bublik aus Kasachstan an. Die Hüftprobleme, die ihn zuletzt zu einer Trainingspause zwangen, seien überwunden, sagte Murray am Sonntag.

WER ODER WAS STEHT NOCH IM FOKUS?

French-Open-Sieger Rafael Nadal bestreitet sein Erstrunden-Match gegen den Australier John Millman. Der Spanier hatte zuletzt für das Rasenturnier in Queens abgesagt, ist nach eigenen Angaben aber wieder fit und "voller Motivation" für Wimbledon. Venus Williams wird erstmals seit Bekanntwerden des von ihr verursachten tödlichen Autounfalls gegen die Belgierin Elise Mertens auf dem Platz stehen.

Die Tschechin Petra Kvitova, die 2011 und 2014 in Wimbledon triumphierte, spielt gegen Johanna Larsson aus Schweden. Kvitova musste nach der brutalen Messerattacke eines Einbrechers lange pausieren, feierte bei den French Open ihr Comeback, gewann zuletzt das Turnier in Birmingham und gilt plötzlich wieder als Mitfavoritin.

dpa