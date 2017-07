Bei der Tour de France erwartet die Fahrer die zweite Pyrenäen-Etappe. © Yorick Jansens

Das bringt der Tag bei der Tour de France

Am zweiten und letzten Tag in den Pyrenäen werden die Radprofis bei der Tour nur gut drei Stunden im Sattel sitzen. Trotzdem warten drei Berge der ersten Kategorie. Die Sprinter müssen aufpassen, die Franzosen werden sich am Nationalfeiertag ins Zeug legen.