Motorsport

Sebastian Vettel konnte in Spielberg noch nie gewinnen. © Georg Hochmuth

Darauf muss man achten beim Großen Preis von Österreich

Sebastian Vettel steht in der Startaufstellung von Österreich weit vor Lewis Hamilton. Der Ferrari-Pilot will seine Führung in der WM-Wertung auf seinen Mercedes-Verfolger weiter ausbauen.