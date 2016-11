Basketball

Kristaps Porzingis (l) von den New York Knicks war von den Dallas Mavericks kaum zu stoppen. Foto: Andrew Gombert

Dallas verliert ohne Nowitzki 77:93 bei New York Knicks

Dirk Nowitzki verpasste auch die Partie bei den New York Knicks. Seine Hoffnung richtet sich auf ein Comeback am Mittwoch in Boston. Ohne den deutschen Star kassiert Dallas im neunten Match die siebte Niederlage.