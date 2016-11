Dirk Nowitzki (l) hat weiter Probleme an der Achillessehne. © Larry W. Smith

Basketball

Dallas siegt ohne Nowitzki und beendet seine Pleitenserie

Nach acht Niederlagen hintereinander gelingt den Dallas Mavericks ein 91:81 gegen die New Orleans Pelicans. Dirk Nowitzki musste erneut wegen Problemen an der Achillessehne pausieren. Die Atlanta Hawks und Dennis Schröder befinden sich in einer Krise.