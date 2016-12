Markus Eisenbichler hofft auf einen guten Auftakt bei der Vierschanzentournee. © Angelika Warmuth

Skispringen

DSV-Ader wollen zum Tournee-Auftakt angreifen

Jetzt gilt es. Vor ausverkauftem Haus in Oberstdorf starten die deutschen Skispringer in die 65. Vierschanzentournee. Anders als in den Jahren zuvor ist Severin Freund dieses Mal nicht der große Hoffnungsträger.