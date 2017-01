Uwe Gensheimer (links) lacht mit Ungarns Torhüter Roland Mikler.

Handball-WM

DHB-Auswahl siegt gegen Ungarn

Ein überragender Silvio Heinevetter und ein treffsicherer Uwe Gensheimer haben die deutschen Handballer vor einem Fehlstart in die Handball-Weltmeisterschaft bewahrt. Der Kapitän war am Freitag beim 27:23-Auftaktsieg gegen Ungarn mit 13 Toren bester Werfer der Bad Boys, die in Torwart Heinevetter einen ganz starken Rückhalt hatten.