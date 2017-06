Das Trainerteam um Joachim Löw (l.) bereitet das Team auf das Halbfinale gegen Mexiko vor. © Christian Charisius

DFB-Team startet Halbfinal-Vorbereitung

Nach dem Einzug ins Halbfinale durch das 3:1 gegen Kamerun kann Joachim Löws Perspektivteam in Sotschi ein wenig durchschnaufen. Dank des Gruppensiegs beim Confed Cup bleibt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Schwarzen Meer und bereitet sich in der Olympiastadt von 2014 auf das K.o.-Duell mit Mexiko am Donnerstag vor.