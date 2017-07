Sandro Cortese startet beim Heim-Grand-Prix von Platz drei. © Hendrik Schmidt

Motorsport

Cortese startet auf dem Sachsenring von Rang drei

Für die deutschen Motorrad-Fahrer läuft es beim Heim-Grand-Prix auf dem Sachsenring so gut wie noch nie in dieser Saison. Der bisher enttäuschende Sandro Cortese sicherte sich bei der durch schwere Regenschauer erschwerten Qualifikation in der Moto2-Klasse Rang drei.