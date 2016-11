Jimmy Butler war erneut bester Werfer der Chicago Bulls, mit überragenden 40 Punkten. © Tannen Maury

Basketball

Chicago Bulls siegen in NBA ohne verletzten Zipser

Ohne den verletzten Basketball-Nationalspieler Paul Zipser haben die Chicaco Bulls in der NBA in die Erfolgsspur zurückgefunden. Bei den Los Angeles Lakers siegte Chicago mit 118:110 und bleibt damit Vierter in der Eastern Conference.