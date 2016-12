Willian (l) traf doppelt für den FC Chelsea. Foto: Hannah Mckay

Fußball

Chelsea baut Siegesserie aus - ManUnited gewinnt noch 2:1

Mit einem hart erkämpften Sieg bei Stoke City hat der FC Chelsea seine Erfolgsserie in der Premier League ausgebaut und die Tabellenführung gefestigt. Die Blues gewannen am Silvestertag mit 4:2 (1:0) bei Stoke City und feierten ihren 13. Sieg in Serie.