Martin Kaymer spielte am dritten Tag der British Open eine solide 70er-Runde. © Richard Sellers

Golf

British Open: Spieth in Führung - Grace mit Rekordrunde

US-Star Jordan Spieth geht als Spitzenreiter in den Finaltag der 146. British Open, und Branden Grace spielte sich in die Geschichtsbücher des Golfsports. Für Martin Kaymer lief es an der englischen Nordwestküste dagegen nicht ganz so gut.