Usain Bolt freut sich über seinen Sieg im 100-Meter-Sprint in 9,95 Sekunden. © Claude Paris

Leichtathletik

Bolt nimmt für WM Fahrt auf - Röhler gewinnt in Monaco

Usain Bolt kommt in Fahrt. Der Sprintstar bleibt in Monaco erstmals in diesem Sommer unter zehn Sekunden - und gewinnt natürlich. Für Speerwerfer Thomas Röhler läuft es im deutschen Dauerduell bestens.